Meteo: in arrivo notte glaciale, occhio alle gelate

Temperature glaciali in arrivo nella notte in Emilia-Romagna, con la colonnina di mercurio che dovrebbe scendere a cinque gradi sotto zero in pianura e otto in montagna. Per questo l'agenzia regionale di Protezione civile ha diramato un'allerta meteo di colore giallo, dalla mezzanotte di oggi fino alla nottata successiva, tra il 5 e il 6 dicembre, mettendo in guardia dalla formazione di ghiaccio al suolo.

L'allerta riguarda tutta l'Emiia-Romagna, tranne le zone costiere. "Si prevede la persistenza delle temperature minime al di sotto della norma climatica- si legge nel bollettino della Protezione civile- i valori potranno scendere attorno a -5 gradi sulle aree della pianura emiliana e fino a -8 sulle aree montane e nelle valli, determinando la formazione di ghiaccio al suolo".

Il fenomeno e' previsto in attenuazione nelle successive 48 ore.