Polizia Civile: a novembre 13 persone alla guida sotto l'effetto di alcool o droghe

La Polizia Civile non abbassa la guardia e anche a novembre mette in strada molti controlli per prevenire incidenti. Rilevati dagli Agenti 7 casi di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti; 6 guide in stato di ebbrezza; 1 conducente pizzicato senza assicurazione a cui è stato sequestrato il mezzo. A tutti è stata ritirata la patente per un mese. Denunciate inoltre all'Autorità Giudiziaria due persone rispettivamente per guida con patente sospesa e per patente mai conseguita; due denunce, infine, anche per detenzione di droga. Sequestrati una piantina e 64 grammi di semi di marijuana, alcuni flaconi di metadone e 34 grammi di sostanza oppiacea.