Da Bari a Pesaro in treno con la droga: arrestati dalla Polizia

Sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente due giovani pugliesi, di 28 e 33 anni, ma residenti a Pesaro. La Squadra Mobile era già sulle tracce dei due. Le indagini si sono intensificate quando il maggiore aveva fatto rientro nel paese di origine, Gravina in Puglia, ritenendo che il viaggio fosse finalizzato a fare un carico di droga. Tornato nelle Marche, dopo un viaggio notturno in treno, ad attenderlo ha trovato proprio gli agenti della Polizia che, dopo una perquisizione, hanno rinvenuto nei bagagli 80 grammi di cocaina, 30 grammi di hascisc e 5 grammi di marijuana.



All'esterno della Stazione, a far da “palo", il più giovane, anch'esso bloccato. La successiva perquisizione nell'abitazione dei due ha permesso di recuperare ulteriori 50 grammi di hascisc, un bilancino elettronico di precisione e sostanze da taglio, oltre che 900 euro ritenuti provento dello spaccio. I due sono così stati trasferiti alla Casa Circondariale di Villa Fastiggi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



fm