Incidente in via Roma: tre i mezzi coinvolti

Incidente in via Roma, a Rimini questa sera attorno alle 18.00. Tre i mezzi coinvolti: un'auto, un pulmino e una bici. A quanto pare dalle prime ricostruzioni, la bici stava attraversando sulle strisce in direzione mare-monte, quando è stata urtata, anche se non è chiaro da quale dei due mezzi. Traffico deviato dalla polizia municipale giunta sul posto. Intervenuta anche un'ambulanza che ha trasportato il ciclista all'Infermi di Rimini.