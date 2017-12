Criminal Minds, il filone sammarinese si aggiorna a gennaio

Nessuno dei testimoni si è presentato all'udienza odierna

Proseguirà in gennaio il processo sammarinese collegato al maxi filone Criminal Minds. I fatti risalgono agli anni a cavallo tra il 2006 e il 2008, quando a San Marino l'ex militare Salvatore Vargiu era alla guida di una società investigativa a cui anche la Karnak, allora sotto stretto controllo della Guardia di finanza di Rimini, si rivolgeva. Imputati oltre a Vargiu, il patron di Karnak Marco Bianchini, il suo braccio destro Giovanni Pierani ed il maresciallo della Guardia di finanza Enrico Nanna, che secondo l'accusa venne pagato per ottenere informazioni. Oggi doveva essere ascoltato tra gli altri anche il colonnello Gianfranco Lucignano, che guidò il nucleo di polizia tributaria di Rimini fino al 2012 ma non si è presentato nessun testimone. La prossima udienza era fissata per il 14 dicembre ma è saltata per permettere l'audizione di due funzionari di polizia italiana che non potranno venire a San Marino. Nuova udienza del processo, sul quale ricordiamo incombe la prescrizione, sarà a gennaio