Maltempo: 5 finiscono al pronto soccorso sammarinese per cadute causa gelo

Temperature in rialzo in Repubblica, ma la gelata di ieri ha avuto delle conseguenze. 5 persone si sono rivolte al Pronto soccorso per cadute. Si tratta di due turisti e tre anziani sammarinesi. Questi ultimi hanno riportato piccole fratture, con prognosi di pochi giorni. Intanto prosegue il lavoro della Protezione Civile per ripulire le strade dai rami caduti causa forte vento. Ieri gli agenti sono intervenuti a Cailungo per una pianta finita su una linea elettrica. A fare le spese del maltempo anche l'albero di Natale di Montegiardino abbattuto dal forte vento.