Maltempo: da Nord Europa in Italia, salgono le temperature sul Titano

Il maltempo ha raggiunto l'Italia dal nord Europa. La neve e la pioggia ghiacciata hanno causato disagi soprattutto al centro nord. A Milano sono caduti i primi fiocchi di neve. Il gelo sui binari e sulla linea elettrica ha bloccato un treno tra Milano e Nizza sui Giovi alla stazione di Piano Orizzontale, in provincia di Genova. A bordo circa 400 persone.

Interrotti da ieri sera a causa del maltempo tutti i collegamenti dei traghetti tra Piombino (Livorno) e l'isola d'Elba. L'ultimo traghetto tra Piombino e Portoferraio, il Moby Niki e' partito ieri sera alle 18,55.

Ancora disagi per il maltempo in Sicilia. Diradate le piogge è arrivato un forte vento. La compagnia di navigazione Siremar ha annullato le corse mattutine da Trapani per le Egadi e da Palermo per Ustica.Le scuole resteranno chiuse oggi in alcune zone di Liguria, Piemonte e Toscana.

Diversa la situazione sul Titano che, dopo il gelo di ieri, ha visto aumentare le temperature. Questa mattina intorno ai 9 gradi, a differenza della riviera con valori più vicini allo zero termico.