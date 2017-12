New York: esplosione nella stazione centrale dei bus

Un'esplosione è avvenuta a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York, a Manhattan. Quattro nle persone ferite, incluso il sospettato, un uomo sui 20 anni residente a Brooklyn ma, da quanto si apprende, originario del Bangladesh - che indossava un giubotto esplosivo e che è stato fermato. L'altra persona, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, non avrebbe riportato ferite gravi.



Le linee della metropolitana di New York A, C e E sono state evacuate. Il Port Authority Bus Terminal è la più grande stazione di pullman degli Stati Uniti. Ogni giorno vi transitano 230.000 persone.



Rinvenuto un ordigno artigianale parzialmente esploso. La polizia starebbe cercando altri eventuali ordigni esplosivi.