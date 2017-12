Emilia-Romagna: controlli dei Nas in 170 strutture per anziani



Contestate violazioni per 50mila euro

Controlli a raffica dei NAS di Bologna in 170 strutture per anziani dislocate in quasi tutte le province dell'Emilia-Romagna. Ispezioni quindi in case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, case famiglia e comunità alloggio.



81 le attività controllate nella solo Bologna dove è stata anche sospesa l'attività di una struttura ricettiva che ospitava anziani non autosufficienti in ambienti non autorizzati e non idonei. Nel capoluogo sono stati denunciati 3 operatori per lesioni colpose e somministrazione di medicinali scaduti, mentre 3 titolari sono stati segnalati per violazioni amministrative.



Nella provincia di Ferrara sono state controllate 31 attività e denunciati due operatori per esercizio abusivo della professione sanitaria; in pratica facevano gli infermieri senza averne il titolo. In un’altra struttura è stato riscontrato un esubero di posti letto rispetto alla capacità dell'edificio. Situazione analoga a Ravenna e a Forlì-Cesena con l'individuazione di quattro strutture che ospitavano troppi pazienti.



Nel corso dei controlli sono stati, inoltre, sequestrati alimenti non conformi e farmaci scaduti.



fm