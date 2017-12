Furto alla Concessionaria Reggini di Rovereta



Ancora furti in Repubblica. Questa volta ad essere presa di mira la concessionaria Reggini Auto di Rovereta. Nella notte ignoti si sono introdotti negli uffici e pare abbiano asportato il fondo cassa. Al momento sono in corso le verifiche della Gendarmeria.



Altro sopralluogo degli agenti di Gendarmeria all'Admiral Point per un tentativo di intrusione, questa volta, non andato a buon fine.



Seguiranno aggiornamenti