Presunte minacce di Ercolani a Celli, il Giudice di Terza Istanza respinge il ricorso del PF

Soddisfatta la difesa di Ercolani, Gian Nicola Berti

Il Giudice di Terza Istanza ha respinto il ricorso avanzato dal Procuratore del Fisco per la vicenda originata dalla denuncia di Simone Celli nei confronti dell'ex Presidente di Asset: il Segretario di Stato aveva riferito di avere subito minacce da Stefano Ercolani.

Da qui un sequestro probatorio, che aveva portato all'acquisizione di documenti e dispositivi elettronici di Ercolani. I legali di quest'ultimo, tuttavia, avevano impugnato il provvedimento, e il Giudice delle Appellazioni aveva parzialmente accolto il reclamo.

L'ordinanza era stata però a sua volta impugnata dal Procuratore del Fisco. A mettere la parola fine sulla delicata vicenda il giudice di Terza Istanza Lamberto Emiliani che ha respinto il ricorso condannando la procura fiscale al pagamento delle spese di questa fase del processo.

Soddisfatta la difesa di Ercolani. “Non ci si può esimere dal notare – scrive l'avvocato Gian Nicola Berti- come da questa sentenza emerga chiaramente che per imputare il dott. Ercolani di attentato ai poteri pubblici (risposta questa alla suggerita riqualificazione del reato per cui si indaga) servirebbero prove che allo stato degli atti non compaiono" il Giudice di terza istanza ha spiegato come non stia né a lui, né tanto meno al Giudice delle appellazioni rubricare diversamente il capo di imputazione individuato dal giudice inquirente.