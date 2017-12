Maltempo: in arrivo un'altra ondata di freddo. Oggi allerta rossa in Emilia Romagna per rischio idraulico

Ritorna il freddo artico con neve e ghiaccio nel Nord Italia, in Emilia evacuazioni per l'esondazione dei fiumi, sull'Appennino danni per vento forte, che ha colpito anche il Titano. Per oggi allerta rossa in Emilia Romagna per rischio idraulico diffuso.

Intanto ieri sera è scattato l'allarme frana a Perarolo di Cadore, nel Bellunese, dopo che era stato notato il movimento di una massa di 100 mila metri cubi, che rischia di cadere sull'abitato. Otto le famiglie che sono state fatte evacuare. Il sindaco ha inviato un sms agli abitanti, sollecitandoli ad applicare la procedura di emergenza. Il paese è stato blindato, le strade di accesso chiuse e sorvegliate dai Carabinieri, mentre i vigili del fuoco monitorano la frana, che si muove ad una velocità di 2 centimetri l'ora.