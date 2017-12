Rimini: incidente in zona fiera tra auto e scooter, grave il centauro +++ LE IMMAGINI +++

Intervenuto l'elisoccorso, che ha trasportato il conducente dello scooter al Bufalini di Cesena

Brutto incidente poche ore fa a Rimini, in zona fiera tra Via Italia e Via Spagna. Una Panda nel tentativo di attraversare l'incrocio è stata urtata violentemente da uno scooterone. L'uomo alla guida del veicolo a due ruote, nonostante una manovra repentina che l'ha portato ad invadere la corsia opposta, non è riuscito ad evitare l'impatto laterale con l'auto. Gravi le sue condizioni: è stato trasportato in elicottero all'Ospedale Bufalini di Cesena. Illesa la conducente dell'utilitaria, una donna di origini straniere. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale.