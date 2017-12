Meteo: forti venti sudoccidentali spazzano la Repubblica

E' il sito Meteo.sm ad invitare i cittadini alla massima attenzione se ci si trova all'aperto. Intatti siamo "nuovamente investiti da forti venti sud-occidentali con velocità medie su 10 minuti fino a 60-70 Km/ora e raffiche fino a 100 Km/ora.

Gli effetti attesi sono dunque quelli descritti per una forza classificabile come "vento forte" o "burrasca moderata" sulla scala Beaufort. (Scala che fa riferimento alla velocità del vento mediata su 10 minuti). In base ai dati raccolti nel nostro archivio dati - prosegue Meteo.sm - venti con questa intensità hanno tempi di ritorno di circa 5-10 anni per il territorio della Repubblica di San Marino".

Al momento non si sono state chiamate per interventi al centralino della Protezione Civile.