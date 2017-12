Giudiziaria: 2 nuove udienze di fronte al Giudice Battaglino

Nuova udienza del processo che vede – tra gli imputati – i vertici della Alluminio Sammarinese. Ma per la sentenza occorrerà attendere vari mesi

18 settembre 2018: questa la data fissata dal Commissario della Legge, per le conclusioni – e la sentenza – del processo, per un infortunio sul lavoro, che vede imputati i vertici, il capoturno, ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Alluminio Sammarinese. Nel luglio dello scorso anno, infatti, un dipendente – nel tentativo di riposizionare un profilato caduto dalla rulliera – riportò varie lesioni. Nell'udienza odierna sono stati sentiti i consulenti di parte, nonché una serie di testimoni. Tra questi un addetto dell'azienda che produce i macchinari utilizzati proprio dalla Alluminio Sammarinese. Quest'ultima, ha detto il testimone, aggiunse elementi per migliorare la sicurezza. “La macchina – ha aggiunto un dipendente dell'azienda sammarinese – è stata esaminata varie volte dagli organismi preposti, e non vi sono mai stati rilievi di sorta”. Il rinvio deciso dal Giudice Battaglino è motivato dalle pratiche di risarcimento del danno, attualmente in corso, a beneficio della parte lesa, che ha anche richiesto una pensione di invalidità. Rinviato, ma questa volta al 15 marzo, anche il processo nei confronti dei pugliesi Angelo Cruso, Licia Gesulmina Nigri e Giuseppina Cruso. Sono accusati del riciclaggio di oltre 800.000 euro: trasferiti presso una banca sammarinese e distratti – secondo gli inquirenti – da società di cui era amministratore o socio uno dei 3 imputati.