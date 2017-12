Ordigno bellico trovato a Domagnano

A Domagnano è stato ritrovato un ordigno bellico in strada Monte Olivo. Si tratta di una granata da mortaio da 3 pollici, di fabbricazione inglese, risalente alla seconda guerra mondiale.

E' stata segnalata dall'azienda di Stato acqua e gas durante i lavori in un cantiere. Sul posto la gendarmeria, la protezione civile e la polizia civile per la messa in sicurezza dell'area. L'ordigno era privo di spoletta e di carica di lancio, quindi non particolarmente pericoloso. E' stato recuperato e trasportato in sicurezza.



Sonia Tura