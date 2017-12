Strade gelate: a Cailungo ripristinata la viabilità. In azione i mezzi spargisale

Un freddo risveglio per il Titano: il gelo nella notte ha colpito tutto il territorio sammarinese, creando non poche difficoltà. Dopo la neve caduta in serata nei Castelli più esposti della Repubblica - Città e Chiesanuova -, e l' azione dei mezzi spargisale, a sorpresa, colpite anche le vie delle zone più basse della Repubblica - Serravalle e Faetano - . A Cailungo i maggiori disagi con un'auto uscita di strada all'altezza dell'ex Electronics. La viabilità è stata ora ripristinata, come nella maggior parte delle arterie sammarinesi grazie all'azione dei mezzi estesa a tutto il territorio. La Protezione Civile invita tutti a dotarsi i gomme da neve e a moderare la velocità. Le masse di aria gelida - secondo le previsioni - continueranno a mantenere le temperature di San Marino sotto la media stagionale, con minime di qualche grado sotto lo zero.