Notte di controlli per i Carabinieri di Riccione: un arresto e due denunce

Notte di controlli per i Carabinieri di Riccione che ha portato all'arresto di un 21enne spagnolo, pregiudicato, in Italia senza fissa dimora in ottemperanza all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, a seguito di una condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Denunciati inoltre un 22enne di Misano responsabile del reato di porto abusivo di arma e un 35enne di Matera, in regime degli arresti domiciliari presso la cooperativa sociale “cento fiori” di Montescudo-Montecolombo, poiché ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di stupefacenti.

In tutto i controlli della notte hanno portato ad elevare sanzioni amministrative per un totale di 850,00 euro e sono stati sottoposti a controllo 35 veicoli e 49 individui.