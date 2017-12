Identificato l'autore della rapina alla gioielleria Galassi

E' stato identificato l'autore della rapina violenta alla gioielleria Galassi di Domagnano, avvenuta lo scorso maggio. E' in carcere da ottobre, su ordinanza del Gip di Rimini Bertuzzi, sempre per rapina aggravata ai danni di un noto gioielliere di Rimini. In questi mesi, l'attività investigativa ha permesso di raccogliere altri indizi, che hanno inchiodato l'uomo quale autore di altre tre rapine: a due “Compro Oro", sempre di Rimini e – appunto – alla gioielleria Galassi di Domagnano. Medesima la tecnica utilizzata: indossando una maschera professionale per non farsi riconoscere, minacciava proprietari o commessi dei negozi con armi inusuali, quali una balestra, un candelabro d'argento, oltre all'uso di spray urticante.



AS