Neve sul Titano e sulla costa riminese



Dalle 8.50 circa di questa mattina, sta nevicando un po' su tutto il territorio sammarinese, con particolare intensità nelle zone più elevate. La neve ha subito iniziato ad accumularsi – al momento si parla di pochi centimetri - a San Marino Città, ma anche tutto il tratto della Superstrada è coinvolta dalle precipitazioni. Il traffico va a rilento, ma non si segnalano disagi. La perturbazione, con entrata di aria fredda dal nord Europa, ha imbiancato anche il riminese, dove però la quota neve si è già rialzata. Nonostante ciò si segnalano rallentamenti in via della Grotta Rossa e sulla parte italiana della Consolare. Code anche all'imbocco dell'A14 a Rimini Sud.



Si segnalano almeno due incidenti: il primo a Cailungo con una utilitaria che ha sbattuto contro la Chiesa di San Rocco; il secondo in via Leo Marino Dominici in direzione Valdragone. La strada di Cailungo è chiusa in corsia discendente.



Alle 10.45 sul Titano non nevica più; fra le nuvole si fa strada un tiepido sole.