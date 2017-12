Rimini, traffico di droga in un'agenzia di pratiche auto, tre arresti

Tre arresti per spaccio nell'operazione dei Carabinieri di Rimini, che ha permesso di disarticolare una importante centrale di traffico di droga. Curiosa la base logistica: un'agenzia di pratiche auto in via Raganella, attorno alla quale i cittadini riminesi avevano notato un via vai anomalo. Dopo la loro segnalazione i carabinieri hanno fatto una perquisizione nel locale, dove hanno trovato 13 kg di marijuana in uno stanzino adibito ad archivio, e sorpreso un cliente in possesso di droga. Finiti in manette insieme al titolare dell'agenzia, un 22enne di origine russe che gestisce anche un bar, ed il patrigno di quest'ultimo, un 53enne di origine siciliana. Dalla perquisizione domiciliare è spuntata fuori altra droga: 30 grammi di cocaina e diverse migliaia di euro, considerati provento dello spaccio. Il quantitativo ingente di stupefacente, insieme allo spessore criminale dei soggetti coinvolti, che hanno precedenti specifici, fa supporre ai carabinieri di avere disarticolato una rete di spaccio importante.



Nel video l'intervista al tenente colonnello Giuseppe Sportelli, comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini