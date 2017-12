Rimini: non gira all'incrocio, conducente va a sbattere e resta incastrato in auto

Un uomo è finito all'ospedale dopo essere rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto a Rimini. E' il bilancio di un incidente avvenuto intorno ieri sera alle 22. L'uomo, di origini tunisine, alla guida di una Fiat Panda stava attraversando via Gambalunga in direzione mare quando, invece di svoltare a destra all'incrocio con via Roma, è andato dritto andando contro il cordolo che separa la strada. Poi lo scontro con una Golf che procedeva in direzione Ravenna. Dopo l'urto, la Panda è finita contro altre auto in sosta. A quel punto, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno liberato. Sul posto, i soccorsi e la polizia municipale. Il tratto di strada è stato chiuso in modo temporaneo e il conducente trasportato all'ospedale di Rimini. Gli esami accerteranno se l'uomo fosse o meno sotto l'effetto di alcool. Illesi gli occupanti della Golf.



