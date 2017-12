Vandali contro il presepe di Montalbano: statue decapitate e appese agli alberi

Vandalizzato per il secondo anno consecutivo il presepe allestito a Montalbano di Santarcangelo. Nella notte tra la vigilia e il giorno di Natale qualcuno, dalla devastazione è probabile si tratti di più di una persona, ha distrutto la natività: è stato rubato il bambinello, mentre le la altre statue, tutte e a grandezza naturale, sono state decapitate o appese a testa in giù agli alberi.

Quest'anno, dopo il raid dello scorso anno, erano state installate alcune telecamere e il parroco, quando si è trovato davanti allo scempio la mattina di Natale, si è subito recato dai Carabinieri per sporgere denuncia. La speranza ora è che le immagini, al momento al vaglio degli inquirenti, possano aver ripreso gli autori.