Vittorio Cecchi Gori è grave, ma stabile

Le condizioni di Vittorio Cecchi Gori sono oggi stabili e invariate. Il produttore cinematografico, 75 anni, è ricoverato in rianimazione per ischemia e problemi cardiovascolari al Policlinico Gemelli di Roma.

I figli Mario e Vittoria e la loro madre Rita Rusic sono attesi da Miami.

Vittorio Cecchi Gori, insieme con il padre Mario, ha scritto pagine della storia del cinema italiano: decine di film, dai cinepanettoni di successo agli Oscar con Il Postino e La vita è bella. Un impegno forte anche con la presidenza della Fiorentina e in politica con l'elezione a senatore.