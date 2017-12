San Marino: soffoca mentre mangia, a Natale perde la vita un turista milanese

Stava mangiando quando è soffocato a causa di un boccone andato di traverso. E' successo in un hotel sammarinese a Natale - come riporta il Resto del Carlino - il 35 enne di Rho era sul Titano per trascorrere le festività insieme alla sua famiglia quando, a tavola, un boccone gli è andato di traverso causando una crisi respiratoria. A nulla è valso il tempestivo intervento dei sanitari del 118 che hanno praticato manovre per espellere il cibo. Il giovane è stato portato al Pronto Soccorso dove i medici non hanno potuto che constatarne il decesso.