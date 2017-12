Santarcangelo: grave anziano investito sulle strisce pedonali

L'incidente è avvenuto questa mattina a Santarcangelo di Romagna, verso le 11.00. Un anziano stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Garibaldi, in pieno centro all'altezza delle Poste, quando è stato investito da un Fiorino, condotto da una donna. Un impatto violento per l'uomo che ha battuto la testa. Un primo soccorso del 118 per stabilizzarlo, poi viste le gravi condizioni è stato disposto il trasferimento al Bufalini di Cesena in Elisoccorso. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi. L'anziano si trova in gravi condizioni, la prognosi è riservata.