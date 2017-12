Turchia: arrestati sospetti militanti ISIS, "volevano colpire a Capodanno"

La polizia turca ha arrestato 29 sospetti militanti Isis, molti dei quali stranieri, in blitz simultanei ad Ankara: alcuni degli arrestati - riferiscono i media - stavano preparando attacchi in vista di Capodanno. Il materiale sequestrato nelle operazioni, scrive l'agenzia di Stato, indicava che alcuni di loro avevano già individuato i luoghi, e fatto preparativi, per colpire ndurante i festeggiamenti. L'anno scorso, nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, un uomo armato sparò in un locale di Istanbul uccidendo 39 persone.