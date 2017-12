Capodanno a Rimini, sequestrati centinaia di bengala e lunghi razzi non conformi alla legge

La Questura di Rimini ha predisposto controlli per aumentare il livello di sicurezza in vista del Capodanno 2017 .

E proprio all'interno di questi accertamenti la Polizia di Stato di Rimini, la Municipale e la Guardia di Finanza, hanno sequestrato bengala, razzi lunghi oltre il mezzo metro, fontane di luci e fuochi d'artificio di vario genere, oltre a materiale elettrico non conforme alle norme di legge.

Le diverse centinaia di pezzi sequestrati, perché privi della certificazione che ne autorizza il commercio, erano in vendita in un negozio gestito da un cittadino di origine cinese di 32 anni. Per il materiale elettrico posto sotto sequestro il gestore dell'esercizio rischia una multa fino a 50mila euro.