Corpolò: investito anziano in bicicletta, sfondato il parabrezza

Incidente alle 16.30 a Corpolò, nella rotatoria tra la Marecchiese e via Casilini. Ad essere coinvolto un ciclista di 83 anni che, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Rimini, è stato centrato da una Lancia Ypsilon. La collisione è stata violenta tanto che l'anziano ha frantumato una porzione di parabrezza dell'utilitaria prima di essere scaricato a terra. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato al “Bufalini” di Cesena con codice di massima gravità.