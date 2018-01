Addio ad Albino Longhi, storico direttore Tg1

È morto oggi Albino Longhi, storico direttore Tg1. Giornalista, dal 1969 in Rai, era nato a Mantova nel 1929. Aveva diretto la testata della rete ammiraglia della Tv di Stato per due volte, dal 1982 al 1987 e poi per un breve periodo nel 1993. "Un maestro di giornalismo. Un professionista straordinario con una umanità, lucidità e senso della notizia fuori dal comune". Sono le parole della Presidente della Rai Maggioni e del Direttore Generale Orfeo.