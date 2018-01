Botti: due feriti lievi a Rimini

Due feriti per i 'botti' nel Riminese, in modo non grave. A Saludecio un ragazzino è stato colpito al braccio da un fuoco d'artificio partito da un ristorante: ferite lievi per il minorenne trasportato in ospedale e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Ustioni di primo e secondo grado, invece, per un uomo che a Santarcangelo si è ferito palmo e dita della mano per aver acceso un un petardo-fumogeno. In totale sono stati 23 gli accessi ai pronto soccorso della provincia. La notte di Capodanno ha fatto registrare la presenza, secondo una prima stima di operatori e istituzioni, di mezzo milione di persone nel territorio provinciale.