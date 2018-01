Minorenne sammarinese ubriaca finisce al Pronto Soccorso la notte di Capodanno

Una minorenne sammarinese che ieri sera aveva bevuto un po' troppo per festeggiare il nuovo anno è finita in Pronto Soccorso. I gestori di un locale del centro storico di San Marino Città hanno notato che la ragazzina aveva alzato il gomito e hanno chiesto l'intervento dell'ambulanza che l'ha prelevata e trasportata in Pronto Soccorso dove è stata portata per precauzione a smaltire la sbornia.