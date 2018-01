A14, San Lazzaro: auto sammarinese coinvolta in un incidente stradale

Brutto inizio d'anno per un sammarinese, coinvolto in A14 in un tamponamento tra diverse vetture. E' accaduto in mattinata in direzione Bologna, al km 34, poco prima dell'uscita per San Lazzaro. Sul posto è intervenuta anche l'ambulanza.