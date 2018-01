Riccione: cade per le scale mentre cercano di derubarlo in hotel

Hanno provato a derubare un cliente dell'albergo in cui alloggiavano aggredendolo e spingendolo per le scale, ma la rapina è fallita e i carabinieri della compagnia di Riccione sono riusciti ad arrestarli. I protagonisti di questa vicenda sono due fratelli italiani, un maggiorenne e un minorenne, ora accusati di rapina in concorso. Entrambi ospiti di un hotel della riviera riccionese, i due giovani hanno aspettato l'altro cliente mentre rientrava nella sua stanza e al momento giusto sono entrati in azione per cercare di rubargli portafogli e cellulare. L'uomo è stato strattonato violentemente ed è caduto per le scale, ma è riuscito a difendersi e ad impedire che gli venisse asportato alcunché: è stato sempre lui a lanciare l'allarme. Gli arrestati, su disposizione delle Procure competenti, sono stati portati nel carcere di Rimini e nel centro di prima accoglienza dell'istituto penitenziario minorile di Bologna, mentre la vittima è finita all'ospedale di Riccione a causa di una "frattura scomposta della base del metacarpo della mano destra".