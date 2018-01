Riccione, tentata rapina in tabaccheria: arrestato 52enne

Ha cercato di rapinare una tabaccheria in Via Portofino a Riccione, nel Riminese, con il volto parzialmente coperto e armato di coltello. Avvertito dalla titolare del negozio di avere attivato un allarme tramite il quale i Carabinieri sarebbero arrivati tempestivamente sul posto ha desistito dandosi alla fuga seguito da alcuni esercenti di attività commerciali limitrofe. Protagonista della vicenda, un 52enne italiano, fermato e arrestato dagli agenti dell'Arma con l'accusa di tentata rapina. L'uomo è stato bloccato dai militari - cui i commercianti hanno fornito preziose indicazioni - nascosto dietro un albero in Via Cavalcanti. A poche decine di metri hanno recuperato e sequestrato il coltello di cui il 52enne, poi condotto in carcere, si era disfatto. Al momento dell'arresto, spiega una nota dei Carabinieri di Riccione, alcuni passanti che hanno seguito parte della vicenda, compresi due bambini, hanno applaudito gli agenti gridando loro 'bravi, bravi'.