Santarcangelo, morto l'anziano investito sulle strisce

È morto all'ospedale Bufalini di Cesena dove era ricoverato dal 28 dicembre scorso l'anziano investito sulle strisce a Santarcangelo di Romagna. Le condizioni dell'uomo, che aveva 80 anni, erano apparse subito molto gravi tanto che giovedì scorso venne portato al Bufalini in elisoccorso. L'incidente alle 11 del mattino: un Fiorino lo falciò in pieno centro, sulla via Garibaldi, all'altezza delle Poste.