Montegiardino, quercia secolare caduta a causa del vento +++ LE IMMAGINI +++

A Montegiardino il vento ha sradicato e abbattuto una quercia secolare, conosciuta come “l'Arvuròn ad Buccia”, tra le più antiche del territorio, situata su una scarpata in fondo a Strada Arniola. Talmente grande da nascondere nelle sue radici un rifugio naturale usato come riparo durante la guerra.



