Tempesta Eleanor sferza l'Europa, caos nei trasporti aerei

Ha colpito l'Europa con tutta la sua violenza e venti superiori a 160 chilometri orari la tempesta Eleanor. In Francia una donna è morta sulle piste da sci per la caduta di un albero mentre si contano numerosi feriti in diversi Paesi, fra cui la Gran Bretagna insieme all'Irlanda fra le prime zone interessate. La furia della perturbazione ha anche scatenato il caos nei trasporti aerei del continente: sono infatti centinaia i voli cancellati, in particolare in Olanda e Svizzera.



Almeno 8 persone, tra cui alcuni bambini, sono rimaste lievemente ferite nel deragliamento di una carrozza ferroviaria nei pressi di Lenk in Svizzera, uno dei Paesi europei colpiti dalla tempesta. Secondo il sindaco della cittadina, Renè Muller, l'incidente è stato causato da una violenta raffica di vento.



La tempesta in arrivo dall'Oceano Atlantico ha preso di mira in particolare la Francia. I numeri dell'emergenza francese sono emblematici: 225.000 le case rimaste senza corrente in tutto il Paese; i pompieri sono intervenuti 4.300 volte. Almeno quattro persone, in Inghilterra e Galles, sono rimaste ferite per la caduta di alberi e si contano migliaia di case al buio in tutto il Paese. Ci sono anche forti disagi ai trasporti con strade bloccate e ponti chiusi a causa delle fortissime raffiche di vento, oltre ad allarmi alluvione diffusi in particolare per le zone costiere. Intanto sono vere e proprie ore di passione per chi cerca di volare in Europa. Nello scalo di Schiphol ad Amsterdam sono stati cancellati 252 dei 1200 voli programmati per la giornata.



fm