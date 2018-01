Vaga sulla statale: Carabinieri di Rimini soccorrono donna in stato confusionale

Numerose le telefonate giunte al Comando dei Carabinieri di Rimini per segnalare la presenza di una donna che, in evidente stato confusionale, si stava incamminando in via Circonvallazione Nuova, in direzione Bellaria Igea Marina. Giunti su posto, gli agenti hanno rintracciato la donna – che poteva mettere a rischio la propria incolumità e quella degli automobilisti in transito - portandola al sicuro ed accompagnandola al locale Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso.