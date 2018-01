Arrestato un uomo senza dimora per furto aggravato

Ieri sera i Carabinieri di Riccione hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato un senegalese classe '82 senza fissa dimora, L.C. le iniziali. L’uomo è stato sorpreso in un negozio di Cattolica, in Viale Emilia-Romagna, mentre si impossessava di alcuni capi di abbigliamento, nascondendoli sulla propria persona, per poi tentare di dileguarsi senza successo. I militari infatti l’hanno tratto in arresto a pochi metri dal negozio.

Il successo dell’operazione è dipeso anche dalla tempestiva segnalazione dei dipendenti dell’attività commerciale, che hanno prontamente chiesto aiuto ai Carabinieri. “Ancora una volta la collaborazione celere, snella e basata sulla fiducia reciproca tra cittadino e forze dell’ordine è foriera di risultati operativi tangibili” scrive la Compagnia Carabinieri di Riccione, che raccomandano, in una loro nota ufficiale “di segnalare e condividere ogni informazione utile contattando il numero unico di emergenza europeo 112, sicuri di non disturbare”.