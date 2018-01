Ancona: bimbo di 5 anni trovato morto in casa, probabilmente ucciso dal padre

Un bimbo di 5 anni è stato trovato morto, nel tardo pomeriggio di ieri, nella sua casa a Cupramontana, in provincia di Ancona dai sanitari della Croce Verde. Gli investigatori sospettano che il piccolo sia stato ucciso dal padre, Besart Imeri, macedone disoccupato e in cura per problemi psichiatrici.

I primi risultati dell'esame esterno sul cadavere del bambino, eseguito dal medico legale Mauro Pesaresi, indicano che potrebbe essere stato strozzato a mani nude. Un quadro più preciso sulle cause del decesso potrà fornirlo l'autopsia di oggi agli Ospedali Riuniti di Ancona.

Intanto l'uomo è stato trattenuto dai Carabinieri e interrogato dal pm Valentina Bavai. La madre, incinta, è stata soccorsa in stato di choc e trasportata all'ospedale di Jesi.