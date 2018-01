Carabinieri: arrestato sammarinese di origini brasiliane per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato

Ancora guai per un 22enne sammarinese di origine brasiliana. Già noto alle forze dell'ordine del Titano, è finito in carcere nei giorni scorsi. Il giovane aveva tenuto comportamenti molesti in un bar riminese rendendo necessario l'intervento dei Carabinieri. Con i militari non solo ha opposto resistenza ma durante il trasferimento nel carcere dei Casetti ha addirittura devastato la parte posteriore dell'abitacolo della volante. Per lui l'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.