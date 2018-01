Gdf sequestra a Rimini oltre 1300 articoli non sicuri

Oltre 1300 prodotti, tra cui 950 giocattoli, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Rimini perché non recavano le indicazioni minime di sicurezza previste dalla legge e disattendevano le disposizioni in tema di marcatura CE. I controlli delle fiamme gialle sono stati intensificati in questi giorni in vista della "Befana". A finire nei guai quattro negozi del riminese, che esponevano giocattoli e materiale elettrico (piccoli Hi-fi e apparati wireless) potenzialmente pericoloso. Ai titolari degli esercizi commerciali, tutti di nazionalità cinese, sono state elevate sanzioni fino a un massimo di 25mila euro e saranno segnalati alla Camera di Commercio di Rimini.