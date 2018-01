Maltempo USA, migliaia i voli cancellati, continuano i disagi

L'ondata di gelo polare che si è abbattuta sulla costa orientale degli Stati Uniti ha portato neve, fretto e venti con velocità da uragano. In tredici Stati è stata emessa l'allerta per la bufera, e alcuni governatori hanno dichiarato lo stato di emergenza. In tilt gli aeroporti nel nord-est, con già oltre 3.600 voli cancellati. Molte altre cancellazioni sono attese nelle prossime ore. Allo scalo internazionale JFK di New York sono stati sospesi tutti i voli.