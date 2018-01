Tre ladri su auto rubata si danno alla fuga nelle campagne di Cattolica

I Carabinieri di Riccione hanno intercettato un’auto sospetta, segnalata già da qualche giorno dai cittadini, nelle campagne di Cattolica, in una zona agricola e a scarsa visibilità.

I due carabinieri in servizio che hanno rintracciato la Mazda 2, non sono riusciti però a bloccare gli occupanti dell’auto, che si sono dati alla fuga alla vista dei militari, facendo perdere le loro tracce. Dai controlli è risultato che si tratta di una vettura rubata nella provincia di Pesaro-Urbino lo scorso dicembre, usata per commettere vari furti in abitazione tra i comuni di Saludecio e Montegridolfo. E all’interno del veicolo sono stati rinvenuti alcuni capi d’abbigliamento, occhiali da sole e profumi, tutti provento di furti .

Il materiale è stato posto sotto sequestro e verrà restituito agli aventi diritto.