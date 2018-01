Scontro fra un'auto ed un cinghiale: paura a San Clemente

Nella notte, i Carabinieri di Riccione sono intervenuti a San Clemente per un incidente stradale, avvenuto fra un turista bolognese ed un cinghiale. L’uomo stava percorrendo con l'auto la strada statale che conduce in direzione di Tavoleto – piccolo centro del pesarese – quando ha impattato violentemente contro un esemplare che gli ha sbarrato la strada. I militari, dopo aver verificato le condizioni di salute dell’uomo – fortunatamente rimasto illeso nel sinistro – e dato corso ai consueti rilievi di rito, hanno immediatamente attivato il pronto intervento di un'associazione animalista per soccorrere l'animale. Un intervento rivelatosi decisivo: sembra che il cinghiale potrà presto tornare a buone condizioni di salute.