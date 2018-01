New York: incendio alla Trump Tower

Un incendio all'interno della Trump Tower a New York, con una fitta colonna di fumo dal grattacielo dove il presidente degli Usa mantiene una residenza. Trump al momento si trova a Washington. Ancora ignote le cause e la gravità dell'incendio.

Le immagini da un elicottero trasmesse su alcune tv mostrano un gruppo di vigili del fuoco sul tetto da dove esce del fumo. La residenza Trump è agli ultimi piani. La situazione, secondo fonti dei pompieri, appare sotto controllo e non si è resa necessaria l'evacuazione. Non si hanno notizie di feriti.