Lupo morto trovato appeso alla pensilina: veleno prima delle percosse

Ci sarebbero delle novità circa il lupo ucciso a Ospedaletto di Coriano, trovato appeso a testa in giù alla pensilina della fermata dei bus. Tracce di veleno sono state rinvenute nel corpo dell'animale - ritrovato con il cranio fracassato e numerose ferite sul corpo-. E' probabile - secondo la stampa locale - che sia stato attirato in una trappola attraverso delle esche velenose; le percosse e i colpi gli sarebbero quindi stati inferti solo in un secondo momento.