Ragazza investita in Città: è morta al Bufalini di Cesena

Non ce l'ha fatta la giovane marocchina investita all'alba di ieri in via Piana. Imane Naji 18 anni, dopo due giorni di agonia, è deceduta al Bufalini di Cesena: alle 18 la notizia della morte dal nosocomio dove era ricoverata in condizioni disperate per le gravi ferite riportante nell'incidente. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, già ai sanitari sammarinesi, che ne avevano disposto il trasferimento a Cesena. Troppo gravi le fratture al volto e a una gamba. Stava camminando verso le 6.30, ancora buio, sul lato destro di via Piana. Probabilmente tornava a casa, quando è stata investita frontalmente. Alla guida dell'auto, con targa italiana, un 61 enne residente sul Titano; che viaggiava verso Borgo Maggiore. Su di lui e sulla ragazza erano stati effettuati i test previsti per legge. La 18 enne viveva a San Marino, con alcuni amici in un appartamento di piazzale della Stazione e lavorava saltuariamente come cameriera in alcuni ristoranti del Monte.