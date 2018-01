Ragazza investita: in rianimazione in condizioni disperate

Nessuna novità dal Bufalini di Cesena dove da ieri mattina è ricoverata la giovane marocchina. Il nosocomio non parla di morte cerebrale, ma restano gravissime le condizioni della diciottenne investita ieri all'alba in via Piana. Ha superato la notte ed è stabile. Intanto la Polizia Civile ha sentito l'italiano al volante dell'auto che l'ha travolta per cercare di fare luce sulle cause dell'incidente. Sia lui che la ragazza sono stati sottoposti ai test previsti dalla legge. La 18enne è conosciuta, soprattutto in Città, dove lavora saltuariamente in alcuni locali. La notte di Capodanno era stata chiamata dal Ritrovo dei Lavoratori, che aveva fatto ricorso alle liste del lavoro occasionale. Disperati i genitori, avvertiti dai Carabinieri di San Leo, da ieri non si danno pace.